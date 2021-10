Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIUSTIZIAROVIGO La partita sul futuro del Tribunale di Rovigo, in questo momento, si sta giocando a Roma. In questa fase, spiega l'assessore all'Urbanistica Luisa Catozzo, «la questione riguarda il Demanio, proprietario dell'area dell'ex Questura di via Donatoni, ed il Ministero della Giustizia. E' un iter che ha tempi molto lunghi, anche perché i passaggi da fare sono tanti. Oltre a quelli che riguardano Demanio e Ministero, infatti, c'è...