GIUSTIZIA ROVIGO E poi non rimase nessuno. Come nel sottotitolo del celebre giallo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIUSTIZIAROVIGO E poi non rimase nessuno. Come nel sottotitolo del celebre giallo di Agatha Christie Dieci piccoli indiani, anche il Palazzo di Giustizia di Rovigo, continua a perdere pezzi. In particolare è la Procura a dover far fronte a ben tre pesanti addii, di altrettanti sostituti procuratori già con le valigie in mano. Sfumato, infatti, il trasferimento degli uffici della Procura che secondo i progetti, avrebbero dovuto spostarsi a Palazzo Campo, c'è chi, in ogni caso, si appresta a traslocare.IN PARTENZASi tratta di Monica Bombana,...