LA GIUSTIZIA

ROVIGO L'impatto della pandemia si è inevitabilmente fatto sentire anche sulla Giustizia rodigina. Nella prima fase, quella del lockdown, sono stati trattati 337 procedimenti civili su 2.431, con l'81% che è stato rinviato, mentre nell'area penale 97 su 1.246, con il rinvio dell'92% dei processi. Un dato sostanzialmente il linea con la media regionale dei rinvii che è stata, per i sette Tribunali ordinari, pari al 90%. Fra l'altro, già il 26 febbraio dello scorso anno, ben prima che si parlasse di lockdown, il presidente del Tribunale di Rovigo Angelo Risi aveva già previsto le prime limitazioni, anche alla luce delle carenze strutturali e del fatto che, nei territori di competenza rientrassero quelli della prima zona rossa, come Vò e Monselice: rinviate le udienze filtro e tutte quelle dei procedimenti penali in cui il dibattimento non fosse ancora aperto, possibilità di sospensione «in tutti i casi in cui l'afflusso delle persone non fosse compatibile con le indicazioni del Ministero della Salute».

PRIMA CHIUSURA

Una chiusura che era stata sollecitata a più riprese anche dagli avvocati. Poi è arrivata la fase due, la riapertura dal 12 maggio, con i limiti dovuti alla situazione ancora difficile: presenze contingentate nelle aule, mascherine, gel e attese fuori dal Palazzo di Giustizia, con gli ingressi scaglionati e vagliati dal personale di sicurezza all'ingresso, con un secondo filtro da parte del personale amministrativo e la misurazione della temperatura. Misure che ancora permangono, con la Procura ancora accessibile solo su appuntamento. Nella fase due, tuttavia, i numeri sono nettamente migliorati: dal 12 maggio al 30 giugno, dei 1.981 procedimenti civili programmati ne sono stati trattati 1.080, con un tasso di rinvio pari al 45% a fronte della media veneta del 46%, mentre dei 916 procedimenti penali ne sono stati trattati 444, rinviandone il 52% rispetto al 56% di media dei sette tribunali ordinari del distretto.

MENO CAUSE PENDENTI

Nonostante l'alto numero di rinvii, il numero di procedimenti penali pendenti si è ridotto da 4.704 dell'anno giudiziario 2018/2019 ai 4.011 del 2019/2020, unico Tribunale, insieme a quello di Verona, a ottenere un simile risultato. Anche nell'area civile a Rovigo è stato comunque smaltito l'arretrato: a fronte di 4.843 nuovi procedimenti aperti, ne sono stati definiti 5.201, quindi con una riduzione del -6,88% delle pendenze, perfino superiore a quella degli anni precedenti, - 2,27% nel 2016, -3,13% nel 2017, -5,03% nel 2018. Fra l'altro, in Polesine l'effetto lockdown non sembra essersi fatto sentire come altrove sulla tenuta dei matrimoni, con il numero di nuove separazioni e divorzi che è calato. Ma cause e denunce, hanno subito tutti una flessione generale. Almeno fino a giugno, nella relazione sull'anno giudiziario si rimarcano «tre situazioni ben distinte: una stabilità nei reati contro la Pubblica amministrazione, una diminuzione dei reati contro il patrimonio (rapine, furti, ricettazioni eccetera), una diminuzione dei reati di maltrattamenti, atti persecutori eccetera. Di contro si è osservato un apprezzabile aumento dei reati in materia di stupefacenti. È tuttavia evidente che l'effetto deflattivo è conseguenza diretta del divieto di circolazione nel periodo».

TEMPI PIÙ RAPIDI

Fra i vari aspetti significativi, anche il crollo dei tempi medi di definizione di procedimenti davanti al giudice per le indagini preliminari e per le udienze preliminari, passati da 403 giorni nell'anno giudiziario 2018/2019 agli attuali 312, il -38%, mentre i tempi dei procedimenti di fronte al Collegio registrano un -22% e, in particolare, un -26% per la definizione con sentenza, da 885 giorni a 659. Crescono invece del 25% i tempi di esaurimento davanti al giudice monocratico.

DIGITALIZZAZIONE

Nelle difficoltà della pandemia, fra gli aspetti positivi, l'impulso alla digitalizzazione: nel contenzioso civile ordinario la percentuale degli atti introduttivi depositati in via telematica ha raggiunto quasi il 90% e i provvedimenti depositati dai giudici il 98%, mentre nel settore fallimentare è stata raggiunta quota 100% di depositi in via telematica. Nel settore penale, invece, il computer resta ancora sostanzialmente un corpo estraneo.

Francesco Campi

