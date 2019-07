GIUSTIZIA La trasformazione dell'ex Casa circondariale di via Verdi in Carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIUSTIZIALa trasformazione dell'ex Casa circondariale di via Verdi in Carcere minorile a servizio dell'intero Triveneto è diventata realtà: ieri mattina sono iniziate le misurazione da parte di tecnici specializzati dello studio incaricato dall'impresa edile che si è aggiudicata l'appalto.Si avvicina così il momento in cui tornerà a rivivere uno dei tanti scatoloni vuoti del centro cittadino, l'ex carcere che è stato chiuso nel maggio 2016 dopo l'apertura della struttura di via Calatafimi. In città verrà così trasferita la casa...