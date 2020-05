LA GIUSTIZIA

ROVIGO Ripartire così è un po' morire. Almeno secondo il presidente della sezione rodigina dell'Associazione nazionale forense Lorenzo Pavanello, che interviene per sottolineare come la Fase 2 per il Tribunale appaia troppo vicina alla Fase 1 e ancora lontana da un auspicato ritorno alla normalità. Perché i tempi della giustizia, già non particolarmente rapidi in tempi normali, con le limitazioni dovute alle norme ed alle linee guida di contenimento del contagio da Coronavirus, sono in questo momento decisamente molto rallentati. Anche perché questa difficile situazione ha messo a nudo le latenti e sempre presenti criticità del sistema giudiziario, alcune sue barocche liturgie, i tempi sempre dilatati, l'incompiutezza del percorso di digitalizzazione e, a Rovigo, anche le ben note problematiche relative agli spazi fisici, considerati angusti ed inadeguati già prima che diventasse necessario il distanziamento.

LA DENUNCIA

«Segnalo interviene l'avvocato Pavanello - il forte disagio degli avvocati dinanzi alle difficoltà di fruizione dei locali del Tribunale e degli uffici destinati a notifiche ed esecuzioni. A seguito di un provvedimento della Corte d'Appello di Venezia del 7 maggio, fino al 31 luglio gli atti giudiziari da notificare o eseguire sono soltanto quelli urgenti a discrezione dell'ufficio. Anche le udienze sono svolte con grande difficoltà e per un numero circoscritto di procedimenti. Ciò comporta, di fatto, la sospensione della giurisdizione fino alla fine del mese di agosto, ritenuta dagli avvocati intollerabile».

ACCESSO LIMITATO

Secondo quanto attualmente in vigore, in Tribunale entra solo chi è in lista. L'accesso alle cancellerie avviene solo previo appuntamento, telefonico o via mail. Il servizio di vigilanza verifica gli accessi all'ingresso, controllando gli appuntamenti o la citazione nei procedimenti dalle liste fornite dalle cancellerie. Accesso che, per tutti, personale compreso, è scaglionato. Tutto è regolato in modo da evitare assembramenti nelle zone di attesa e nei corridoi. Ovviamente, senza mascherina non si varca nemmeno la soglia. Nel penale i procedimenti trattati sono tutti a porte chiuse. Oltre a quelli urgenti, che non si sono mai fermati, sono celebrati praticamente solo quelli che riguardano persone sottoposte a misure cautelari, con prescrizione imminente o per reati in corso, come maltrattamenti, stalking e mancato pagamento dell'assegno di mantenimento. Ogni udienza ha un numero ridotto di testimoni e l'accesso in aula è rigidamente calibrato in base all'orario. Tanti, tantissimi sono i rinvii, con conseguente lavoro delle cancellerie che devono comunque fare una scrematura preventiva e ricalendarizzare tutto.

PROCEDURE TELEMATICHE

In Procura l'accesso per gli avvocati ma anche per forze dell'ordine e consulenti, è limitato «ai soli casi in cui non è possibile fornire il servizio per via telematica o telefonica e comunque sempre previa fissazione di appuntamento, cosi da scaglionare ordinatamente le presenze ed evitare assembramenti». Il ricorso al digitale è decisamente difficile. Basti pensare che il registro generale delle notizie di reato non è accessibile da remoto. «La sospensione della maggior parte dell'attività giurisdizionale aggiunge Pavanello è ormai divenuta insostenibile per i cittadini, che devono poter contare sulla piena tutela offerta dall'autorità giudiziaria».

Francesco Campi

