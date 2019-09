Giurisprudenza dice addio al Cur Spunta l'idea di card degli studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'UNIVERSITÀ IN ARRIVOROVIGO Lorenzo Rizzato lancia l'idea della card per gli studenti universitari di Rovigo. «Grazie all'apertura di Palazzo Angeli come sede universitaria, il centro storico avrà enormi opportunità», spiega il giovane consigliere comunale in quota Lega, che ha realizzato il maggior numero di preferenze del suo partito alle ultime Amministrative. L'amministratore, studente universitario e rappresentate degli studenti di Giurisprudenza di Rovigo, precisa: «Penso che il Comune dovrebbe attivarsi per la creazione di una...