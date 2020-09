RIMPASTO DI GIUNTA

ROVIGO La Giunta Gaffeo passa da sette a otto assessori e cambiano alcune deleghe. Ieri pomeriggio è stato formalizzato l'ingresso nella squadra di governo cittadino di Patrizio Bernardinello. Dipendente della Questura, 54 anni, vicesegretario provinciale del Partito Democratico, Bernardinello esce dal Consiglio comunale: dirigerà i settori Commercio, Sicurezza e Mobilità del Comune. «Ringrazio il sindaco per la fiducia - ha detto il neo-assessore - Sono consapevole di assumere la responsabilità di referati complessi. È mia intenzione affrontare l'incarico utilizzando l'ascolto, non solo verso le organizzazioni, ma anche dei singoli operatori, sia per quello che riguarda il commercio, ma anche la Polizia Locale e la Protezione Civile».

Soddisfatta della nomina la capogruppo Dem di Palazzo Nodari Giorgia Businaro, che accoglie così anche l'ingresso in aula di Margherita Balzan, prima dei non eletti alle ultime Amministrative: «Sono veramente soddisfatta della nomina ad assessore del collega Bernardinello: con lui i commercianti del centro e delle frazioni avranno un interlocutore attento e presente, che prenderà il testimone e svilupperà il lavoro sin qui svolto dal sindaco. Allo stesso tempo, anche la Polizia Locale troverà in Bernardinello un assessore preparato e formato sui temi della sicurezza e della legalità. Voglio esprimere la mia gioia anche per l'ingresso in Consiglio dell'avvocato Balzan: con lei il gruppo del Partito Democratico acquisisce specifiche competenze e sensibilità, arrivando a contare ben sei donne su 11 consiglieri. Senza dubbio, si tratta del consiglio comunale più rosa della storia di Rovigo».

Con questa nomina è stato rimescolato l'organigramma delle competenze tra gli assessori. Spicca, infatti, la cessione della delega all'Urbanistica da Giuseppe Favaretto a Luisa Cattozzo: «L'ingresso in giunta di Bernardinello è finalizzata a rendere più efficiente il lavoro della squadra - spiega Gaffeo - In questi mesi particolarmente attivi, infatti, serve una ri-allocazione delle deleghe e una personalità che dia un apporto effettivo. Questo progetto comincia a prendere forma e sono contento. Le deleghe a Bernardinello comprendono anche la mobilità, che nei prossimi mesi avrà un ruolo molto importante, includendo il piano della mobilità lenta. C'è stato anche uno spacchettamento delle deleghe: Favaretto manterrà i Lavori Pubblici, acquisisce Bandi e Gare, mentre Urbanistica passa a Cattozzo, Risorse Umane a Tovo. Il resto sono aggiustamenti marginali. Ho tenuto per me Comunicazione, che è un settore che va totalmente rifondato, soprattutto in ottica post-Covid. Anche Statistica rimane in capo a me, trasformando il settore in uno studio dei dati. Questo è un aspetto importante, perché in base all'analisi delle statistiche potremo prendere decisioni importanti e strategiche per migliorare la città».

Alberto Lucchin

