IL RIMPASTO

ROVIGO Il sindaco Gaffeo prepara un rimescolamento, più che un rimpasto di giunta. Spiega che non ci sarà un cambio della squadra in base al manuale Cencelli, ovvero l'assegnazione di ruoli a esponenti di vari partiti in proporzione al peso nella maggioranza, ma «sulla base di considerazioni di natura strategica e di rafforzamento delle competenze della squadra». Quando questo avverrà ancora non si sa, ma è lecito credere che se ne riparlerà dopo le Regionali. Quando un anno fa Gaffeo ha presentato la sua giunta, ha precisato che ci sarebbe stato, almeno per un primo periodo, un componente in meno rispetto ai tradizionali otto assessori, prendendo su di sé alcuni referati. Il sindaco, infatti, gestisce due settori di peso, come Commercio e Polizia Locale. Ora pare sia arrivata l'ora di far entrare l'ottavo uomo, anche nell'ottica di alleggerire le materie di diretta competenza del primo cittadino

I CRITERI

«Ho già dichiarato in viarie occasioni che questa Amministrazione non è in campagna elettorale - ribadisce Gaffeo - I ragionamenti sulla giunta li dobbiamo fare sulla base di considerazioni di natura strategica e di rafforzamento delle competenze della squadra. Non ci saranno stravolgimenti importanti. Siamo in una fase di uscita da una vera tragedia, che ha messo a dura prova non solo la città, ma anche il lavoro dell'Amministrazione. Questa situazione ci ha consentito di individuare alcuni punti di miglioramento, in termini di riallocazioni di competenze e anche di ricerca di una serie di professionalità che ci consentano di svolgere in maniera sempre più efficace l'azione di governo». Tradotto: ci sarà un volto nuovo. «L'idea - aggiunge - non è semplicemente quella di accontentare qualcuno, non ho ricevuto alcuna richiesta in questa direzione». Gaffeo ammette, poi, che ha bisogno di aiuto e fa capire che una soluzione potrebbe essere quella di cedere la delega al Commercio: «Il lavoro fatto sul commercio da me, dal manager del Distretto e dai commercianti che hanno attivato un dialogo con noi mi sento di dire che è molto buono. Abbiamo avviato una serie di percorsi, le iniziative del giovedì sera, sono stati un successo. Il clima è positivo, noi la nostra parte la stiamo facendo, gli imprenditori pure: detto questo, è evidente che non sono stati mesi facili e che hanno messo a dura prova anche la mia capacità lavorative».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

