TESI IN STREAMING

BERGANTINO In giorni difficili dal punto di vista umano ed economico, con la pandemia da Coronavirus che la fa praticamente da padrona in ogni dibattito, arrivano anche belle notizie. È il caso delle lauree universitarie, che si tengono comunque, anche se a distanza. Tra queste, in Alto Polesine, l'ultima in ordine di tempo è stata quella di Giulia Stefanoni.

VIDEOCONFERENZA

Discussione in videoconferenza e stretta di mano virtuale, dunque, per la bergantinese, che si è laureata nel corso di laurea magistrale in Lingue per la comunicazione turistica e commerciale dell'università di Verona, con il punteggio di 110 e lode.

DEDICHE PARTICOLARI

Ma la laurea di Giulia ha acquistato anche un altro significato: la giovane ha infatti dedicato il proprio traguardo alla nonna, deceduta a causa del Coronavirus nelle scorse settimane, e al padre che sta combattendo contro lo stesso male.

COLLEGAMENTI WEB

La freddezza che solo la tecnologia può dare si è dunque unita al valore dei sentimenti famigliari, con Giulia ancora incredula per avere comunque raggiunto i propri obiettivi in una situazione così insolita.

COMMOZIONE IN FAMIGLIA

Commossi anche i genitori Annamaria ed Adriano: «Questa laurea è una boccata d'aria fresca e la conclusione di questo percorso, tanto voluto dalla nonna, ci aiuterà ad essere più forti e sorridere in un momento così triste».

DISTRETTO DELLA GIOSTRA

Ulteriore valore alla situazione, poi, è stato dato proprio dalla tesi di Giulia, incentrata sul territorio polesano, dal titolo Internazionalizzazione delle Pmi che offrono prodotti di nicchia. Il caso Cmc Caravan Italian Luxury Trailars e l'ingresso nel mercato statunitense. Insomma, in un periodo difficile anche per il Distretto della Giostra (come sottolineato negli scorsi giorni da Cna Rovigo), colpisce ancora di più il fatto che la tesi racconti dell'azienda più anziana del Distretto, che costruisce abitazioni mobili di lusso.

STORIA D'IMPRESA

L'elaborato di Giulia Stefanoni, quindi, si propone di essere anche uno strumento a supporto dell'azienda stessa durante il processo di internazionalizzazione commerciale, fornendo una panoramica delle teorie scientifiche a riguardo. Bergantino è, non a caso, un paese conosciuto per il suo passato di povertà, di alluvioni e di emigrazioni, riuscito, negli anni Trenta del Novecento, a riscattarsi da questa misera condizione grazie alla giostra e all'intraprendenza delle brillanti persone che lo abitavano, le quali decisero di inventarsi un nuovo mestiere per sopravvivere, trasformandosi da agricoltori in spettacolisti viaggianti.

TRASFORMAZIONI SOCIALI

Insomma, quella di Giulia è una lezione di ottimismo e di forza di volontà per tutti noi. Non è un caso che, nella prima pagina della tesi, ci sia una citazione di Henry David Thoreau: Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni. Vivi la vita che hai immaginato.

Marcello Bardini

