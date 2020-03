(F.Ros.) La consigliere comunale canta per i badiesi costretti in casa. I canti dai balconi per provare ad esorcizzare la paura e lo smarrimento per l'emergenza Coronavirus restano ad oggi una delle immagini simbolo di questa crisi senza precedenti. Anche a Badia c'è chi cerca di regalare qualche minuto di serenità, provando a distrarre la monotonia di una vita tra le mura domestiche. Giulia Battista, cantante di professione e consigliere comunale, improvvisa esibizioni per i concittadini costretti a non uscire di casa. La sua voce arriva oltre la riviera Adigetto da le 18. «Cerchiamo di fuggire dalla quotidianità racconta Battista . L'iniziativa è nazionale e io sto facendo la mia parte. È partita con l'inno d'Italia cantato dai balconi e ogni sera si segue una scaletta. Io mi attengo a questo programma che prova a unire il Paese in un momento di difficoltà. Facendo la cantante sto sfruttando le mie attrezzature, canto e allo stesso tempo faccio una diretta Facebook per permettere alla gente di interagire». Serve insomma a far sentire la gente meno sola. «Ho ricevuto saluti anche dall'Australia aggiunge Battista - È un modo per trascorrere un po' di tempo con la musica». Un collante in questi giorni di quarantena, dai condomìni delle grandi città alle abitazioni dei piccoli paesi.

