Girotonda sotto l'albero per bimbi Babbo Natale riceve le letterine

Tanti i giochi e gli eventi in attesa del Natale in scena, anche questo weekend, nel cuore della città. Si arricchisce infatti di contenuti il calendario di Strenne In Piazza, il format realizzato in occasione delle festività natalizie dal Comune di Rovigo in collaborazione con Pro Loco Città di Rovigo, Confesercenti, Confcommercio, Associazione Centro Città e Censer RovigoFiere. Accanto al mercatino di Natale allestito sul liston di Piazza Vittorio Emanuele e Via Laurenti e al Bosco Urbano riproposto in Piazza Garibaldi da Asm Set, sono...