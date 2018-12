Girotonda chiama famiglie e bambini a giocare in piazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Saranno i bambini i grandi protagonisti del Natale in centro storico. Con Girotonda sotto l'albero, rassegna proposta dal Viavai dei piccoli in collaborazione con l'associazione culturale L'Asino d'Oro, le famiglie rodigine il 15 e 16 dicembre sono chiamate a raccolta in piazza Vittorio Emanuele per partecipare a un ricco ventaglio di iniziative. Laboratori creativi, letture animate, spettacoli, momenti musicali, riflessioni sui diritti dei bambini e anche una mostra di antichi giochi in legno. La maggior parte degli eventi sarà ospitata...