ROVIGO «Cercheremo di venire incontro agli esercenti evitando, dove si può, di smontare i dehors. Il Corso va comunque liberato il più possibile per mettere in sicurezza il passaggio, il 16 ottobre, del Giro d'Italia».

Risponde così, l'assessore al Commercio e alla Sicurezza Patrizio Bernardinello alla protesta dei proprietari dei bar e locali che si trovano lungo Corso del Popolo in merito all'intimazione da parte dei vigili di liberare, per 24 ore, i marciapiedi, non solo da sedie e tavolini, ma anche dai plateatici.

LA PROTESTA

«Il Comune ci ha ordinato di rimuovere tutti i plateatici dal Corso per il passaggio del Giro d'Italia alzano la voce gli esercenti, increduli per la richiesta -. Una spesa e un disagio enorme per quei pochi secondi che i corridoi attraverseranno il centro del Capoluogo. Siamo davvero alla follia».

Venerdì mattina, infatti, i locali del Corso hanno ricevuto l'avviso del Comando della Polizia Locale di sospensione dalla mezzanotte alle 23.59 del 16 ottobre, delle concessioni di occupazione del suolo pubblico rilasciate per consentire lo svolgimento della 13esima tappa Cervia-Monselice per il centro di Rovigo e, in particolare, per il corso del Popolo.

«Misure necessarie per acconsentire lo svolgimento della manifestazione e il rispetto delle misure di sicurezza definite in occasione del Comitato Provinciale Pubblico e Sicurezza che si è svolto il 1. ottobre conferma Bernardinello -. Il Regolamento sui plateatici, specifica che, in caso di manifestazioni organizzate dal Comune, bar e ristoranti devono provvedere alla rimozione degli arredi per lasciare libero il passaggio. Il piano di sicurezza per l'evento in questione fa sapere il numero uno del Commercio è stato stilato mesi fa, ossia prima del mio insediamento e anche dell'emergenza Covid. Ora, alla luce delle nuove necessità legate alla sicurezza, e per contenere il pubblico ed evitare contagi ed incidenti, il Comitato provinciale ordine e sicurezza ha stabilito che, come previsto dalle normative in vigore, le strutture indicate debbano essere smontate durante il passaggio dei corridori».

«SACRIFICI UTILI»

L'alternativa, a detta dell'assessore al Commercio, era annullare l'evento con inevitabili ripercussioni per l'immagine e il commercio della città che, grazie alla manifestazione, potrà accogliere in centro parecchi visitatori e godere di una buona pubblicità in tutta Italia, senza contare gli introiti legati agli sponsor. Insomma, per avere il Giro d'Italia nel cuore del capoluogo, qualche sacrificio bisogna farlo».

Inevitabile lo sconcerto tra gli esercenti.

«Al massimo, posso spostare le sedie e chiudere gli ombrelloni spiega Giacomo Sguotti del Corsopolitan -, ma come fanno, ad esempio, i locali accanto a rimuovere i plateatici già chiusi con i vetri? E ci sono anche i plateatici fissi. Impossibile liberare il marciapiede per un solo giorno».

Per il Dersut, levare il plateatico significa chiamare gli operai a smontarlo e rimontarlo, una spesa di 1500 euro, un'impresa folle, considerando poi che i corridori passeranno per pochi secondo per la città. Senza contare, poi, la difficoltà a collocare le strutture e gli arredi rimossi dall'esterno dei diversi bar presenti lungo il Corso.

«Siamo pronti a venire incontro agli esercenti assicura però Bernardinello -, lunedì ci sarà un incontro per capire come conciliare la sicurezza con alcune strutture difficilmente rimovibili. Con la collaborazione da parte di tutti, riusciremo sicuramente a trovare una soluzione per ospitare al meglio questo importante evento».

Roberta Merlin

