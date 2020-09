Il Comune cerca volontari per presidiare le intersezioni stradali dove passeranno i corridori del 103° Giro d'Italia in programma il 16 ottobre. Le associazioni di volontariato e società sportive che volessero collaborare all'organizzazione di questo evento dovranno presentare la propria disponibilità entro il 30 settembre via e-mail all'indirizzo: direzionesociali@comune.rovigo.it L'impegno richiesto è dalle 11.30 alle 15.30. I volontari, spiega il Comune, che si metteranno a disposizione, parteciperanno a un incontro formativo a cura della Polizia Municipale, avranno adeguata copertura assicurativa e saranno forniti di pettorina catarifrangente. Le associazioni che parteciperanno potranno presentare al Comune un breve video di presentazione della propria attività, al fine di diffonderne la conoscenza. Il video verrà presentato durante la serata del 15 ottobre nell'ambito delle manifestazioni previste da Rcs, organizzatore dell'evento delle e-bike, che coinvolgerà personaggi dello spettacolo e del mondo del giornalismo. «Ringrazio tutti i volontari che ci daranno una mano per garantire la sicurezza dell'evento - ha detto l'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello - Il pubblico infatti non è previsto durante questa edizione del Giro, invito pertanto chi eventualmente si troverà in città durante il passaggio dei corridori a evitare assembramenti».

R.Mer.

