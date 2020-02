Giovanni Vascon è il nuovo segretario generale della Cisl scuola di Padova e Rovigo: è stato eletto ieri insieme al nuovo gruppo dirigente con Fabio Businari e Nicoletta Marchetto. La Cisl scuola locale rappresenta circa 5 mila iscritti, in un territorio con quasi 150 istituti scolastici. Vascon è docente di scuola primaria ed è stato per vari mandati componente della segreteria: subentra a Stefania Botton, dimissionaria dopo l'elezione nella nuova segreteria dell'Ust Cisl Padova Rovigo. Ora si guarda al rinnovo delle Rsu della scuola e prosegue l'organizzazione della formazione per i concorsi. Proprio ieri alla Camera l'approvazione del Milleproroghe 2020 ha fissato al prossimo 30 aprile il termine per bandire i concorsi scuola. «Sono impegni che gestiremo insieme, come abbiamo sempre fatto, all'insegna della continuità» ha aggiunto Vascon (a sinistra in foto con il segretario Scavazzin). Per il segretario generale dell'Ust Cisl Padova Rovigo «Botton continuerà a occuparsi di scuola anche all'interno della segreteria dell'Ust, che vedo come un coordinamento che deve aiutare tutte le categorie». In gioco, ha sottolineato Scavazzin, c'è l'accesso alla cultura dei giovani e lo sviluppo del Paese.

N.Ast.

