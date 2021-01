SPORT IN LUTTO

ADRIA ll mondo del ciclismo polesano, in particolare quello della mountainbike e delle due ruote dentate, piange la scomparsa di Giovanni Grotto, padre di Michele, il primo vero campione di mountainbike della provincia di Rovigo, atleta in carriera in grado di conquistare una maglia tricolore del Rampitour d'Italia, un titolo di Superbiker d'Italia nel 2002, un Campionato Veneto Marathon nel 2003 e ben nove titoli provinciali.

UN MESE DI CALVARIO

Grotto, che si è spento all'età di 62 anni, dopo aver lottato per un mese circa contro il Coivd-19 che lo aveva colpito a dicembre con i sintomi tipici della terribile infezione, lascia, oltre al figlio Michele, la mamma Luisa, la moglie Moira e i fratelli Stefania, Andrea, Gino, Manuela e Patrizia. I funerali saranno celebrati domani, sabato, alle 10, nella basilica di Santa Maria Assunta della Tomba ad Adria. Al termine delle esequie la salma sarà trasferita per la cremazione.

L'IMPEGNO NELLO SPORT

Giovanni Grotto, da sempre grande appassionato di sport,

è stato inoltre, assieme al figlio Michele, una volta che quest'ultimo ha concluso le esperienze sportive con il team adriese di Mtb Tuttinbici dell'amico Luigi Giribuola, il fondatore e presidente del team Bottecchia-Gm Action Bike, sodalizio nato ad Adria nel 2004.

PRESIDENTE DI SQUADRA

Questa squadra, con Giovanni presidente e Michele atleta e direttore sportivo, si è sempre distinta nei due circuiti più prestigiosi del Veneto, ovvero la Coppa Veneto Serenissima e il Trofeo d'autunno di Cross Country, collezionando peraltro anche numerosi allori provinciali.

GARE E CICLOTURISMO

Dal 2007 il team ha sviluppato anche un settore cicloturistico. Il figlio Michele ha voluto ricordare il padre, immortalato in uno scatto durante una sua gara, con una foto sul suo profilo social.

IL RICORDO DEL FIGLIO

«Voglio ricordarti così - ha scritto il figlio Michele nella sua pagina Facebook - in campo gara e al cambio borraccia. Hai lottato per un mese con questo mostro invisibile, ma non ce l'hai fatta. Ora proteggici da lassù, ovunque tu sia. Non so quando tornerò del mio mondo, ma ci tornerò. Questa è la mia passione ma era anche la sua. A presto in campo gara».

IL CORDOGLIO DEL CICLISMO

Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti nelle ultime ore alla famiglia Grotto da parte di amministratori ed ex amministratori del Comune di Adria. Tra le numerose testimonianze di affetto e di cordoglio manifestate alla famiglia di Giovanni Grotto, anche quelle dei vertici provinciali della Federciclismo, di due autentici fuoriclasse a livello europeo delle due ruote grasse, come Nicola Dalto e Christian Pallaoro o di Luciano Martellozzo, una sorta di enciclopedia vivente del movimento regionale mtb e speaker delle più importanti manifestazioni, tra cui la Su e zò per i fossi, gran fondo di Adria.

Guido Fraccon

