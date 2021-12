Giovanni Crivellari è il nuovo segretario del Pd rosolinese. L'elezione è avvenuta nel corso del congresso del circolo locale che ha sancito il passaggio del testimone da Massimo Mantoan al 38enne ex assessore ed ex presidente del consiglio comunale nelle ultime due amministrazioni, in passato già vicesegretario del partito. «Abbiamo il dovere di rappresentare una prospettiva di cambiamento - ha dichiarato Crivellari - e il primo passo è rappresentato dall'ingresso nel direttivo di giovani anche alla prima esperienza politica. Torneremo ad essere presenti sul territorio, organizzando una serie di incontri su varie tematiche, tanto politiche che sociali e amministrative, per portare a conoscenza dei cittadini le nostre idee e iniziative, oltre a farci da tramite delle loro istanze. Sul tavolo ci sono già la prospettiva di unione dei Comuni del Delta, l'utilizzo dei fondi del Pnrr, le risorse che arriveranno a seguito del riconoscimento come area interna. Svolgeremo un'opposizione seria, rispettosa delle persone e dei ruoli ma ferma nel contrastare eventuali scelte sbagliate o non corrette».

Quanto a Mantoan, che resta nel direttivo locale e anzi lo rappresenterà nell'assemblea provinciale, Crivellari lo ha ringraziato per il lavoro svolto negli ultimi anni con impegno e passione.

