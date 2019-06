Giovani senza futuro niente studi né lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOROVIGO Né studenti, né lavoratori. Non più bambini, anche se giovani. Il problema di questa fascia d'età che non cerca lavoro pur non avendo la necessità di impiegare il proprio tempo nello studio, i cosiddetti Neet (Not in education, employment or training, ossia non studenti, non assunti o in formazione), è rilevante, perché dà la misura dello scoraggiamento nella fascia di età fra chi ha più di 14 anni e meno di 30.L'ALLARMEI numeri dicono che in Polesine questa misura è molto elevata. Se nel 2008 era Neet un giovane su...