ROVIGO Ha accusato i giovani «perché non hanno voglia di lavorare», ha puntato il dito contro i commercianti di Rovigo «perché non sono mai stata invitata a una riunione» e ha minacciato di chiudere il suo bar. Lo sfogo di Maura Cavallaro, titolare del bar Il Locale di via Miani, non ha lasciato indifferente la città. La proprietaria del bar da oltre due anni sta cercando personale, ma non ha ancora trovato alcuna persona disponibile. La testimonianza di Alessio P.: «Ho portato due volte il mio curriculum a quel bar e la titolare mi ha risposto che cercava solo ragazze. Ho 44 anni, da venti ho esperienza nel settore della ristorazione. Forse la signora cerca personale giovane perché il costo è inferiore. In giro c'è molta gente, di tutte le età, che ha voglia di lavorare» assicura il polesano.

Alice è perplessa: «Stento a credere alle dichiarazioni della signora Cavallaro. Noi giovani siamo costretti a lavorare 10 o 12 ore al giorno, tutta la settimana, specialmente le sere del week-end, anzi, alle notti, visto che prima delle 3 non si finisce mai». La ragazza rincara la dose: «Se dopo due anni, la titolare non ha ancora trovato personale, mi viene da pensare che paga talmente poco da far scappare la gente. Smettetela di dire che non abbiamo voglia di lavorare. Noi ne abbiamo anche troppa». E, tra i ragazzi che postano sui social, c'è chi nutre qualche perplessità: «La signora ha espresso troppe frasi contraddittorie. Mi sembra una trovata per fare pubblicità al suo locale». Un'altra persona interviene per difendere i ragazzi: «Sono orgoglioso, invece, di questi giovani che non si lasciano calpestare dalla società, vengono pagati una miseria e i padroni hanno delle pretese assurde. Servono paghe adeguate per trovare i lavoratori».

Tra tanti commenti negativi, qualcuno, invece, condivide il pensiero di Maura Cavallaro. Una signora ricorda: «Mia figlia ha studiato all'istituto superiore a indirizzo turistico. È una delle poche ragazze sempre disponibili a lavorare il sabato e la domenica. La maggioranza dei suoi colleghi vorrebbe lavorare dal lunedì al venerdì, ma weekend esclusi. Com'è possibile equiparare il lavoro nel commercio a quello in ufficio o in fabbrica? Tantissimi datori di lavoro, quindi, sono obbligati ad assumere extracomunitari perché i giovani italiani hanno poca voglia di lavorare».

Contattata più volte per rispondere alle accuse dei giovani, Maura Cavallaro, ieri pomeriggio, non ha risposto al telefono.

