ROVIGO Quasi 300 persone ieri hanno affollato piazza Matteotti per protestare contro il razzismo. Una manifestazione che ha superato anche le previsioni degli stessi organizzatori, i giovani della Rete degli Studenti Medi e che ha visto la presenza di persone di tutte le età. Tutti hanno indossato la mascherina e rispettato la distanza di sicurezza, tant'è che i numerosi agenti delle forze dell'ordine hanno espresso ammirazione per l'impegno.

L'appuntamento era fissato per le 16, ma giù mezzora prima in molti hanno cominciato a radunarsi all'ombra delle Torri, preparando cartelloni e manifesti per lanciare un messaggio preciso, lo stesso strillato in centinaia di altre piazze in giro per il mondo da altri manifestanti: Black lives matter, ovvero Le vite dei neri contano. Da un megafono alcuni ragazzi di origine straniera ma ormai perfettamente integrati hanno raccontato alcuni episodi razzisti vissuti a Rovigo. Come Rose Mutombo, originaria del Congo e cresciuta in Italia: «L'idea di essere qui è oggi, oltre che per quanto è accaduto negli Usa, è scaturita dal desiderio di dare voce alle nostre esperienze ed è inoltre una sorta di risposta anche alla manifestazione di qualche giorno fa a Loreo (dove si è manifestato contro l'arrivo di una cinquantina di profughi, ndr). Non vogliamo essere rappresentati da queste cose. Il razzismo non morirà con una manifestazione o un hashtag, questo infatti è solo l'inizio. Chi vive esperienze razziste è come se provasse un disturbo post-traumatico, da quanto sono drammatiche e devastanti questi comportamenti. Quando sono arrivata nel 2004 non avevo idea che ci fosse una situazione di questo tipo in Italia: l'ho provato sulla mia pelle tutto questo, dai banchi di scuola alla vita di tutti i giorni».

Alla manifestazione erano presenti anche alcuni rappresentanti della politica, come l'ex deputato Pd Diego Crivellari, che ha spiegato: «Sono stato invitato da alcuni miei alunni e sono venuto a testimoniare che anche a Rovigo, come nel resto d'Italia e del mondo, serve una reazione vera e non retorica contro il razzismo». Come lui, c'era anche il segretario provinciale dei Dem Giuseppe Traniello Gradassi, che ha aggiunto: «Tutte le vite contano ed è indubbio che i fatti successi negli Usa abbiano scatenato un movimento mondiale che ha posto attenzione su una cosa che va affrontata e seguita in maniera pacifica».

Alberto Lucchin

