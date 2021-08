Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI AMMALATIROVIGO I giovani non hanno recepito l'importanza della campagna di prevenzione e cinque pazienti su undici ricoverati, in Polesineo, non si erano nemmeno vaccinati. E' il grido d'allarme lanciato ieri mattina dall'azienda sanitaria Ulss 5. «L'adesione ai vaccini rispecchia l'andamento a livello nazionale e la vaccinazione risulta inferiore nelle fasce più giovani rispetto ai cittadini anziani - spiega il direttore generale...