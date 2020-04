CONTROLLI

ROVIGO Una Pasqua senza messe, senza scampagnate, senza tavolate di amici e parenti. Perché quest'anno segnato dal virus, anche il noto adagio popolare sulle festività è stato stravolto in dialetto: Natale con i tuoi, Pasqua sui poggioi. Proprio per contrastare l'anelito di libertà pasquale e in particolare, le fughe verso le spiagge che con giornate così belle appaiono come un miraggio di spensieratezza e normalità, le forze dell'ordine hanno ulteriormente potenziato i controlli. E tante sono state le infrazioni registrate.

IL CASO

Non è mancato nemmeno chi ha provato a fuggire, emulo nostrano in salsa rodigina del runner pescarese che è scappato di gran carriera sulla spiaggia per evitare di essere raggiunto da un militare, ripreso in un filmato divenuto virale. Anche in questo caso la corsa è servita solo a rendere più pesanti le sanzioni. È successo a Rovigo, in Commenda, poco distante da Casa serena. La Squadra volanti, con il commissario capo Andrea Ambrosino a guidare le operazioni, ha infatti scorto un gruppo di ragazzi che facevano comunella, attorno al portone di un'area comune di un complesso condominiale. Quando i poliziotti si sono avvicinati, chiedendo loro di mostrare i propri documenti, uno ha avuto la scellerata idea di darsi alla fuga. I poliziotti hanno mostrato tutto il proprio allenamento perché sono riusciti ad acciuffare il giovane, poco più che maggiorenne, che è poi risultato essere residente in una frazione e aver quindi percorso oltre sette chilometri per incontrarsi con gli amici, che ha poi ammesso di essere scappato per paura della sanzione. Questa sarà ancora più salata per non aver rispettato l'alt che gli era stato intimato dal funzionario della polizia.

Sabato la polizia ha sanzionato 22 persone, mentre il giorno di Pasqua 16, su un totale di 274, comprendenti le 77 fermate dalla polizia locale che ha operato con il coordinamento della Questura. Fra i sanzionati, una persona che si stava muovendo da Rovigo verso Adria e ha detto che stava andando a comprare le sigarette, nonché un gruppo di sei stranieri, dell'Est Europa, che sabato sera stavano bevendo birre in compagnia in un giardino in Commenda.

La polizia locale, invece, per Pasqua ha sanzionato due persone, una in bici a Sarzano che ha detto che stava andando a prendere un cane per portarlo a spasso, e una che si trovava sulla pista ciclabile nonostante l'esplicito divieto. È stata elevata anche una denuncia a una persona che si è rifiutata di sottoscrivere l'autocertificazione del perché fosse fuori casa.

SERIE DI VIOLAZIONI

I numeri della mattina di Pasquetta sembrano essere ancora più pesanti, visto che solo nelle prime ore della giornata la polizia locale aveva già sanzionato quattro persone. Una è stata sanzionata anche dalla Guardia di Finanza, mentre i carabinieri, che avevano predisposto per sabato, Pasqua e Pasquetta, controlli ancora più serrati su tutta la rete stradale del Polesine, in particolare sulle direttrici verso il mare da parte dei militari della Compagnia di Adria e delle varie Stazioni del Delta, per prevenire e dissuadere l'esodo pasquale verso le spiagge e le seconde case, hanno sanzionato 56 persone: 27 sabato e 29 domenica. Nonostante le quasi cento persone multate fra sabato e domenica dalle forze dell'ordine, si tratta tutto sommato di numeri contenuti a fronte dell'intenso sforzo di controllo. E la sensazione, diffusa fra chi ha coordinato questi controlli, è stata positiva, soprattutto sul fronte delle macchine in transito, una quantità particolarmente bassa, mentre il timore principale era proprio la fuga fuoriporta. I polesani, insomma, si sono dimostrati anche in questo caso persone con un ampio e generalizzato senso di responsabilità. Ovviamente le eccezioni a questa regola non sono mancate e da più parti sono stati segnalati comportamenti poco ortodossi e piccoli assembramenti. A fronte dello sforzo collettivo richiesto, però, si tratta davvero di numeri ridotti.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA