(F.Cam.) Aperitivo anticipato per effetto della chiusura obbligatoria dei locali alle 18 e problemi notturni in pieno pomeriggio. Sabato c'è stato un po' di trambusto nel cuore cittadino, proprio in piazza Vittorio Emanuele, per un gruppo di giovani che costretto a lasciare i tavolini, ha pensato di radunarsi attorno al monumento, con un assembramento che ha creato qualche irritazione. Anche perché, sciamando, qualcuno è apparso davvero aver superato il limite e qualche esercente ha segnalato episodi di ragazzini che vomitavano e urinavano in pieno centro. Centro che proprio per questo, era battuto palmo a palmo da Carabinieri, Polizie di Stato e locale, e Finanza per i consueti controlli, con un intervento immediato per quanto riguarda i giovani che avevano formato un capannello sul liston, che si sono mostrati collaborativi, allontanandosi in pochi minuti senza grandi obiezioni e senza problemi. Nel corso degli ulteriori giri, anche sulla base di alcune segnalazioni, la Polizia si è imbattuta in un giovane poco più che maggiorenne che solitario, forse perché i suoi compagni si erano allontanati nel frattempo, effettivamente era decisamente sbronzo. E che sembra aver pagato per tutti venendo portato in Questura e poi sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

