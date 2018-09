CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIOVANE INVESTITOROVIGO Contusioni e fratture, ma non è in pericolo di vita. Lo speedy boy, il ragazzo delle consegne della pizza a domicilio investito venerdì sera in via Malipiero, è in condizioni tutto sommato non gravi. Venerdì alle 21, mentre effettuava le consegne a domicilio per la Speedy pizza, il 29enne rodigino di origine indonesiana si è scontrato con una Fiat 500 che lo ha travolto facendolo cadere a terra violentemente. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra viale della Pace e via Malipiero. Ad avere la peggio è stato il...