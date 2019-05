Giovane investita in bici in viale Porta Adige

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SINISTROROVIGO Una 28enne è stata colpita mentre si trovava in sella alla sua bici e dopo essere caduta sull'asfalto, sembra aver perso conoscenza, tanto che il personale del Suem ha eseguito delle manovre rianimatorie sul posto prima di partire in ambulanza a sirene spiegate verso l'ospedale.È successo ieri, attorno alle 7.15, in uno dei punti critici della viabilità: la rotatoria asimmetrica su viale Porta Adige in cui confluiscono via Merlin, meglio nota come bretella Gentili, e le vie Calatafimi, Baruchello e Bramante. È proprio...