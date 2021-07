Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Nuovi contagi e un ricovero. Ieri sono emerse altre 8 nuove positività, che fanno salire a 92 le persone attualmente positive in provincia. La scorsa settimana sono stati accertati 59 contagi, quasi una media di 9 al giorno. Per capire come la situazione sia cambiata improvvisamente, in tutto il mese di giugno i casi totali erano stati appena 14. E che il virus abbia purtroppo rialzato la testa si vede chiaramente dai grafici...