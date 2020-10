LUNA PARK

ROVIGO Il luna park in viale Porta Adige, è arrivato da alcuni giorni. La ruota panoramica è già stata montata, così come i basamenti di alcune giostre. Qualche operatore ha invece solo parcheggiato il mezzo al Censer e preferito aspettare ancora prima di scaricare i camioncini. Precauzione che oggi, alla luce della messa in discussione della fiera, si è rivelata una premonizione. L'autorizzazione definitiva del Comune per il via libera al consueto luna park non è ancora stata data agli operatori. Il vertice in prefettura di ieri sembra infatti essersi concluso con non poche perplessità relative alla sicurezza dello svolgimento dell'appuntamento ludico nel piazzale del Censer. Fiera e luna park, potrebbero saltare. Troppo difficile garantire la sicurezza e il distanziamento di centinaia di giovani e famiglie con bambini pronti a raggiungere le giostre di viale Porta Adige. Un duro colpo per gli operatori che proprio grazie all'appuntamento con l'evento del Capoluogo speravano di rifarsi dalla magra dei mesi scorsi. Le difficoltà però nella gestione di assembramenti in occasione di fiere e sagre è davvero elevata. In caso di scoppio di un focolaio collegato a questi eventi, la responsabilità ricadrebbe sugli organizzatori, oltre alle gravi conseguenze, sanitarie ed economiche, di un innescarsi di una serie di contagi a catena.

R.Mer.

