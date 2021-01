ECONOMIA

ROVIGO Il 2020 è stato un anno da dimenticare per il Distretto della giostra. L'emergenza sanitaria ha colpito il settore in maniera pesante, le chiusure imposte ai regni del divertimento sono state pagate a caro prezzo dagli addetti ai lavori. I numeri che presenta Franco Cestonaro, district manager per Rovigo, sono eloquenti: «Tanti contratti sono stati annullati o sospesi: nell'anno che si è chiuso da poco abbiamo riscontrato un calo del 40%». Per il nuovo anno abbiamo stimato perdite che potrebbero arrivare addirittura al 60%, ma abbiamo una grande speranza: è quella legata al vaccino, le operazioni stanno accelerando in molti Paesi e il mercato della giostra vuole ripartire».

La Giostra polesana è pronta a conquistare nuovi mercati: «Arriveremo in Australia, nelle grandi città di Sidney e Melbourne, dove esistono parchi itineranti che si spostano nelle varie zone del Paese». Non mancano destinazioni più esotiche: «Rimaniamo in Messico e nel Brasile, positivi gli export, prima della pandemia, in California, in Florida e a New York». E ci sono altri stati sempre più attratti dal Polesine: «Russia, Polonia, Repubblica Ceca e in Asia è aumentato l'interesse da parte di Giappone e Cina».

Indispensabile accelerare sul fronte del vaccino: «Germania e Austria stanno affrontando con attenzione il tema della vaccinazione e rispettano le date: stanno per partire le manutenzioni a impianti e parchi, in estate si potrebbe tornare alla normalità». Nonostante l'ottimismo mostrato in vista del futuro, al Distretto servono certezze economiche e non bastano i singoli bonus da 600 euro per aiutare il comparto. Le proposte avanzate sono concrete, Cestonaro così fa un appello allo Stato: «Chiediamo la garanzia di coperture finanziare per sostenere i costi in questo brutto periodo e superare la crisi. Non vogliamo contributi a fondo perduto, siamo pronti a restituire i soldi in dieci anni perché crediamo nella ripresa, ma serve un po' di ossigeno per rialzarsi, ora, senza problemi e agevolare la ripartenza. Nelle trattative con i clienti extra-Ue vogliamo dare la possibilità all'acquirente di comprare a rate, per facilitare i committenti»

Per il manager del Distretto non si deve spezzare il filo con gli istituti di credito: «Chiediamo che sul finanziamento ci sia la garanzia dello Stato, perché altrimenti le banche valutano le aziende solo con il rating e, in questo periodo, i bilanci solo pesanti visto che siamo rimasti fermi quasi un anno. Lo Stato, quindi, deve inserire una garanzia per tranquillizzare gli istituti finanziari».

È voluminoso il giro d'affari che genera nel complesso tutto l'indotto: «Il comparto in Veneto complessivamente esporta per circa 250 milioni di euro. Le aziende polesane inserite nel Distretto, prima della pandemia sanitaria, esportavano all'estero per un valore di 50-55 milioni di euro. Ci sono un centinaio di imprese che operano nel settore e quasi 1.500 addetti: la crisi dovuta al Coronavirus non ha colpito solo i costruttori delle giostre, ma tutto ciò che ne consegue. Il mondo del divertimento è fermo da mesi».

Patrizio Roversi e la troupe di Slow Tour Padano hanno dedicato un apprezzato approfondimento a Bergantino, definito il paese della giostra. «La puntata è andata in onda domenica 3 gennaio - ricorda Cestonaro - È stata un'occasione interessante per scoprire la Park Rides del giovane imprenditore David Lamborghini, azienda specializzata nella produzione delle giostre cavalli e nelle lavorazioni fatte a mano». Le importanti novità per il Distretto della giostra non si esauriscono qui. Franco Cestonaro ha ricevuto una chiamata inaspettata. E presto i sudditi della regina Elisabetta potranno scoprire, seduti davanti alla tv, l'universo del divertimento Made in Polesine. «Lo scorso martedì sono stato contattato da un'agenzia che intende realizzare un servizio sul nostro Distretto per la tivù inglese, mi sto confrontando con alcune aziende per capire quali possono partecipare a questa importante vetrina televisiva. Le telecamere riprenderanno i produttori e sarà organizzato un bel servizio, con l'obiettivo di ridare speranza a un intero settore, pronto a rialzarsi dopo un 2020 difficile».

Alessandro Garbo

