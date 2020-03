DISTRETTO IN CRISI

ROVIGO Conferenza straordinaria con i rappresentanti del Distretto della Giostra. Ieri alcuni imprenditori si sono incontrati online a distanza per fare il punto sulla situazione ed evidenziare i problemi sorti in seguito all'emergenza coronavirus. Tutte le imprese polesane stanno ovviamente affrontando difficoltà, ma il Distretto della Giostra è stato scelto da Cna Rovigo come simbolo della crisi, avendo circa 300 imprese coinvolte con oltre 1.500 addetti e un volume d'affari complessivo di oltre 150 milioni di euro.

LA FOTOGRAFIA

A prendere la parola per primo e a coordinare la riunione, Matteo Rettore di Cna: «Non basta lo slittamento delle tasse, serve anche la capacità del sistema di predisporre liquidità. Se ragioniamo con i criteri di ieri, le imprese si fermeranno presto. Dobbiamo mettere in campo strumenti straordinari».

Sempre dall'associazione Cna, il responsabile economico Franco Cestonaro ha poi ricordato come lo scorso 10 marzo sia scaduto il bando della Regione Veneto che prevedeva lo stanziamento di 600mila euro per l'internazionalizzazione, cioè la promozione dei Distretti industriali. Ha poi preso la parola Fabio Martini, titolare della Technical Park di Melara, tra le aziende altopolesane leader nel settore. Martini fu il primo a proporre, insieme a Cna, l'idea del Distretto, più di dieci anni fa, e oggi ne è anche vicepresidente.

CONSEGNE BLOCCATE

«Ogni giorno chiamo le banche, che mi dicono che non c'è nulla di nuovo - sottolinea Martini -. Il problema è che abbiamo in giacenza 2 milioni e mezzo di euro di giostre e attrazioni non consegnate. Manderemo quindi una lettera al prefetto di Rovigo il 1 aprile sperando di poter lavorare per consegnare due attrazioni, cioè una ruota panoramica in Russia e un tifone in Armenia. Ci è stato detto, intanto, di usare i soldi che noi imprenditori abbiamo nel castelletto. Ma il fatto è che non si sa quando finirà la pandemia».

Altro problema sono gli ammortizzatori sociali per i dipendenti. Un'azienda come quella di Martini ha gli operai a casa e dovrà anticipare i soldi della cassa integrazione: «Perché io ho dovuto chiudere, se non ho avuto nessun contagio? Ogni mattina provavamo la temperatura a tutti, in ingresso, e abbiamo sempre lavorato con i dispositivi di sicurezza. È vero che ho solo 40 dipendenti, ma do lavoro a 250. Prima c'è la salute, certo, ma non voglio rischiare di chiudere dopo 40 anni di attività».

IMPRENDITORI PREOCCUPATI

Ugualmente preoccupato è Marco Marangoni della bergantinese Cmc Caravan, azienda che costruisce abitazioni mobili di lusso: «Siamo l'azienda più anziana del Distretto, ma ora ho mezzo milione di euro di caravan da ritirare. Ho clienti che mi chiedono di rallentare e altri che invece dicono che ha devo consegnare a maggio. Ma come faccio, se non lavoro?».

Un problema arriverà anche il prossimo inverno, quando le aziende incontreranno un buco temporale per la mancanza di ordini e Cna, Confartigianato e Confindustria dovranno avere una visione univoca per uscire dallo stallo. Alla riunione erano presenti anche i sindaci di Melara e Bergantino, oltre al presidente del Distretto, Giannino Rizzati: «Gli ammortizzatori previsti ha spiegato Anna Marchesini - sono ancora lontani dall'essere attivati. Qui non si parla solo di aziende. Ci sono singoli cittadini che ogni giorno mi dicono che sono senza soldi per vivere. L'unica soluzione, al momento, è riunirsi tutti e far vedere che siamo compatti».

Sulla stessa lunghezza d'onda Lara Chiccoli: «Noi abbiamo richiesta di aiuto anche dagli operatori dello spettacolo viaggiante, perché ovviamente le fiere sono chiuse. Abbiamo già parlato con l'assessore regionale Cristiano Corazzari per far presente la situazione, ma è giusto vengano fuori le specifiche esigenze di ognuno».

