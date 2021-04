Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(G.Fra.) La scuola primaria Vittorino da Feltre ha celebrato la Giornata Mondiale della Terra. Anche nella particolare situazione dettata dall'emergenza sanitaria, le insegnanti del plesso scolastico non hanno rinunciato a questo appuntamento. In tutte le classi sono state sollecitate discussioni partendo dalla domanda Cosa possiamo fare nel nostro piccolo per salvare il pianeta?. Ciascun alunno, dal più piccolo al più grande, ha raccontato...