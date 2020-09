ARIANO NEL POLESINE

Siamo tutti sulla stessa barca per questo è necessario lavorare insieme per trovare soluzioni percorribili per la salvaguardia del pianeta terra. È questo il messaggio che è emerso dalla Giornata per la custodia del Creato in piazza Garibaldi. Un evento interdiocesano, perchè alle diocesi di Adria-Rovigo e Chioggia si è aggiunta Ferrara Comacchio, interreligioso perché presenti rappresentanti dell'Islam e interconfessionale con figure del mondo evangelico e ortodosso. Durante il saluto la sindaco Luisa Beltrame ha sottolineato: «Noi amministratori locali di questo periodo stodico siamo chiamati ad accogliere i segnali ed essere custodi del creato». Ad aprire il momento di riflessione è stato il convegno Prendersi cura del Delta: le acque, la terra, la gente in cui il teologo Simone Morandini: «L'acqua ed il clima sono collegati in un rapporto biunivoco. Siamo tutti corresponsabili con il nostro stile di vita. Bisogna ridurre le bottiglie di plastica, fare guerra alla carne ed evitare di viaggiare in aereo o da soli in auto».

COLLABORAZIONE

Dopo un pasto frugale c'è stata la preghiera tra religioni vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà guidata da don Andrea Varlierlo e animata dalla Schola cantorum di Piano. Al microfono si sono alternate le voci di vescovo Pierantonio Pavanello, pastore evangelico Nicola Laricchio, parroco ortodosso Nicolae Budui e presidente dell'Unione delle comunità islamiche in Italia, Yassine Lafram che hanno rimarcato la necessità di collaborare per costruire un mondo migliore.

A. Nan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA