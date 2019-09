Giochi da tavolo in piazza Happy Day fa il pienone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIOCHI IN PIAZZAROVIGO I giochi da tavolo, generalmente, si fanno al chiuso. Se la cornice diventa quella del liston, ecco che si aprono orizzonti nuovi. E che tutto cambia prospettiva e il divertimento si moltiplica. Sabato, infatti, si è celebrata la quinta edizione della manifestazione Happy day, la prima che ha avuto come teatro proprio piazza Vittorio Emanuele II. Tanti giochi, scatole curiose e regole da scoprire, percorsi, dadi, carte e mattoncini ecologici in canna da zucchero. Grandissima la soddisfazione degli organizzatori che...