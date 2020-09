SQUADRA IN QUARANTENA

PORTO TOLLE Giocatore positivo al Coronavirus, rinviata al 14 ottobre la gara Delta Porto Tolle-Union Feltre prevista per oggi allo stadio dei polesani, il Cavallari di Porto Tolle, partita valida per prima giornata del campionato di serie D: La gara tra Delta Calcio e Union Feltre viene rinviata a causa positività Covid-19. Questo il comunicato del club bianco azzurro che, non specifica di che squadra sia la positività che però viene chiarita dal successivo comunicato dell'Union Feltre, nel quale si precisa che il caso di positività è stato registrato tra i giocatori del Delta Porto Tolle: «La prima partita del campionato di serie D della nostra prima squadra - affermano i bellunesi - è stata rinviata dalla Lega Nazionale Dilettanti a seguito del rilevamento di positività al Covid-19 nel gruppo squadra del Delta Porto Tolle».

TEST SIEROLOGICI

I test sierologici sono obbligatori prima di iniziare il campionato: sono stati eseguiti dal Delta Calcio martedì e in settimana, avrebbero dunque riscontrato un caso di carica virale alta. L'eventuale positività verrà confermata dal tampone, al momento il giocatore avrebbe presentato un numero alto di anticorpi che fanno presupporre che il tesserato in questione possa aver sviluppato il virus.

CONFERMA DAL TAMPONE

L'esame sierologico attesta che il paziente è venuto a contatto con una persona contagiata, magari a distanza di mesi, per questo la verifica della sua eventuale positività va fatta con il tampone. L'appuntamento con il tampone maso-faringeo è fissato per martedì: se il giocatore del Delta Porto Tolle dovesse risultare positivo, i tamponi verrebbero fatti a tutto il gruppo squadra deltino. A quel punto sarebbe a rischio anche la partita di domenica 4 ottobre che i polesani devono disputare a Trento.

MISURE ANTI-COVID

Tutte le precauzioni del caso sono già state adottate ieri dal Delta Calcio per tutelare la propria attività, con il tesserato in quarantena fiduciaria fino all'esito del tampone. La società bianco azzurra è una delle poche che ha adottato attenzioni particolari per la prevenzione alla diffusione del contagio da coronavirus: i test sierologici sono stati fatti ben due volte (a inizio settembre i primi) e sono state adottate misure come le porte chiuse sin dal primo giorno di raduno, o amichevoli giocate solo dopo la prima sezione di test sierologici ai quali tutti sono risultati negativi.

CAOS CALENDARI

Questa è l'undicesima partita rinviata nel programma di serie D della prima giornata, dunque 22 squadre interessate sulle 166 iscritte (nel girone del Delta, rinviata anche Bolzano-Luparense).

CAMPIONATO DILETTANTI

È chiaro che il protocollo per i dilettanti non permette l'isolamento del positivo e test immediati a tutti gli altri, ma è obbligatorio fermare e rinviare la partita, mentre fra i professionisti si gioca dopo che il positivo è stato isolato e i compagni di squadra sono risultati negativi.

Luca Crepaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA