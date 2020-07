SAN PIO X

ROVIGO Una caduta da svariati metri d'altezza, dal primo piano di un'abitazione nel cuore di San Pio X, mentre giocava con il proprio gatto sul davanzale di una finestra. È successo nel primo tratto di via Mascagni, poco distante dalla lavanderia, verso le 21 di lunedì, e il particolare e purtroppo grave incidente domestico ha provocato ad una 38enne numerose fratture ed altri traumi, costringendo al suo immediato ricovero in ospedale, tenuta in osservazione per valutare eventuali possibili evoluzioni di traumatismi alla testa.

GIOCO PERICOLOSO

Secondo una prima sommaria ricostruzione, tutto sarebbe stato provocato da un gesto scomposto per inseguire il proprio gatto. Un movimento che ha fatto precipitare la donna, mentre il compagno si trovava fuori di casa, proprio in giardino, intento a prendersi cura dell'orto. È stato lui il primo ad accorrere per prestare soccorso alla compagna dopo la paurosa caduta e a chiamare immediatamente il 118. Sul posto sono subito accorse un'ambulanza e l'automedica, oltre a due volanti della polizia. La donna, nonostante la caduta e i dolori per i traumi e le fratture riportate, non ha mai perso conoscenza.

