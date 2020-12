DEA BENDATA

ROVIGO Vince 10mila euro con un gratta e vinci da 5 euro della serie Il Miliardario. La dea bendata ha baciato un cliente abitudinario della tabaccheria Casa fortuna del centro commerciale La fattoria di Rovigo, un uomo di origine straniera che non ha grattato il tagliando, ma solo la barra di verifica scoprendo il premio da 10mila euro e controllando il biglietto attraverso l'App My Lotteries.

CAMPANE A FESTA

La dipendente della tabaccheria, Caterina Trevisan, ha convalidato il biglietto apparentemente non grattato, pensando a una vincita più ordinaria e invece è rimasta sorpresa: «Ho sgranato gli occhi a leggere un numero a 5 cifre, ma non ho fatto fatica a suonare la campana a festa». È infatti abitudine della rivendita 69, guidata dalla titolare Lorenza Moretto, rintoccare una riproduzione della campana del Titanic in occasione di una vincita. La vincita precedente era stata durante il lockdown e in quell'occasione, con il centro commerciale completamente chiuso, non risuonò alcun rintocco a festa.

RIVENDITA FORTUNATA

Il pensiero va alle tante colleghe amiche commesse impegnate nei negozi del centro commerciale: «Per noi dicembre è fonte di redditività per coprire mesi meno favorevoli», ammette Caterina. Il fortunato vincitore ha regalato una gift card della Fattoria alla commessa. Questa è la settima vincita pari o superiore a 10mila euro per Casa Fortuna in sei anni e mezzo di gestione. Conclude Cristina: «Speriamo almeno che la dea bendata ci passi a trovare ancora prima del prossimo Natale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

