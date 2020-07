Estate al parco 2020 con Uisp Rovigo. Dopo il successo di adesioni per i mesi di giugno e luglio, proseguono anche nel mese di agosto i corsi di attività fisica all'aria aperta in molti Comuni della provincia rodigina. Uisp (Unione Italiana Sport per tutti) di Rovigo, è stata una delle prime associazioni dopo il lockdown a partire con corsi di attività fisica all'aria aperta rivolti a giovani e adulti. Uno degli obiettivi Uisp è da sempre infatti quello di amare, conoscere e vivere l'ambiente che ci circonda. Vivendo appieno la natura.

GINNASTICA DOLCE

Ad agosto la ginnastica dolce al parco proseguirà a Lendinara il lunedì e giovedì alle 18.30 nell'area verde delle scuole Alberto Mario. A Santa Maria Maddalena il lunedì e giovedì alle 8.30 al Parco di via Buozzi. Mentre nel capoluogo polesano, a Rovigo, prosegue per l'ottavo mese dell'anno invece l'attività con il Gruppo di cammino il martedì e venerdì alle ore 8.15 con ritrovo all'edicola che si trova all'incrocio semaforico vicino al Convento dei frati. A Porto Viro e Occhiobello invece si riparte a settembre.

Bastano abiti comodi e, per la ginnastica, un tappetino. Tutti i corsi sono svolti da istruttori Uisp laureati in Scienze Motorie.

Le iscrizioni sono obbligatorie. Tutte le info al numero 340.0810594 di Luana Costa, oppure allo 0425/417788 del Comitato rodigino Uisp.

