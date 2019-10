CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIARDINI DELLE TORRIROVIGO Il ritardo dell'avvio dei lavori - previsto per lo scorso maggio - per la riqualificazione della Torre Donà, che ha portato il Comune di Rovigo a risolvere il contratto con la ditta vincitrice dell'appalto, diventa oggetto di un'interpellanza di Antonio Rossini. Il consigliere comunale chiede al sindaco e agli assessori di rispondere in merito agli eventi che hanno portato allo stallo dei lavori, alla risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice, alla restituzione della fideiussione, e sulla decisione di non...