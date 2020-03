SECONDA VITTIMA

OCCHIOBELLO Si chiamava Gianfranco Bovo, era nato nel 1930. Era padre e nonno. È lui la seconda vittima del coronavirus in Polesine. Viveva ad Occhiobello con la moglie. Il figlio, Daniele, risiede a Bologna ed è l'ex marito di Monica Viaro, vicepresidente del consiglio comunale di Occhiobello. Oltre alla moglie e al figlio Gianfranco lascia anche un nipote. L'uomo era ricoverato ed era risultato positivo al Covid 19. Il virus si è sviluppato in un corpo con un quadro clinico che presentava problemi preesistenti. La famiglia non ha potuto salutarlo, né vederlo per un'ultima volta. E nemmeno nei prossimi giorni sarà possibile, per i cari, portargli l'estremo saluto.

ISOLAMENTO

Ad oggi, l'intera famiglia Bovo è in isolamento domiciliare, compresa la vedova che è rimasta sola e non può ricevere l'affetto consolatorio dei parenti. Una condizione davvero dolorosa da sopportare per tutte le famiglie che si trovano nella medesima situazione in tutta Italia. L'amministrazione comunale di Occhiobello si è stretta attorno alla famiglia con un abbraccio ideale, anche per il legame con la consigliere comunale di maggioranza Viaro. E si è messa a disposizione per aiutare la vedova che, essendo rimasta sola e impossibilitata a uscire per via dell'isolamento, potrebbe necessitare di beni essenziali. «Ci troviamo oggi a piangere un lutto che riguarda tutta la città di Occhiobello in quanto tutti siamo stati investiti dall'emergenza del coronavirus sono le parole del sindaco Sondra Coizzi - Gianfranco Bovo aveva dei problemi di salute che non gli hanno permesso di sconfiggere anche le complicanze del virus. Tutta la famiglia è ad oggi in isolamento, anche la vedova è rimasta sola ed è dovere del nostro Comune mettersi a disposizione per ogni necessità della famiglia, anche per la celebrazione delle esequie».

OPERAIO MONTEDISON

«Era un uomo molto gentile, generoso, lo ricordano tutti con grande affetto in città conclude il sindaco con voce affranta -. È stato operaio della Montedison, ora pensionato, ed è veramente un grande dispiacere annunciare alla città questo lutto, sperando che non si verifichino altri casi nei prossimi giorni». A dare la notizia del secondo decesso per coronavirus è stato ieri il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella. Gianfranco Bovo è spirato proprio mentre il direttore generale presentava alla stampa e ai cittadini il quotidiano bollettino dei contagi. Le mie condoglianze alla famiglia per questa perdita che ci colpisce tutti profondamente ha detto Compostella. Questo ulteriore decesso ci fa riflettere in quanto deve dare a noi tutti la misura di quanto importante sia il rispetto totale delle regole e delle norme di cautela».

L'ALTRO DECESSO

Il decesso di Giancarlo Bovo segue quello di Bruna Trentini, la 92enne di Bergantino prima vittima di Covid 19 nella nostra provincia. Anche per la signora Trentini il contagio è sopraggiunto ad aggravare uno stato di salute già compromesso. Era ricoverata nel reparto di pneumologia all'ospedale di Rovigo dallo scorso 15 marzo a seguito della comparsa di febbre e un quadro di polmonite. Le cure tempestive del personale sanitario non sono risultate sufficienti e purtroppo nel pomeriggio di martedì 17 marzo la donna si è spenta. In questo caso la vittima potrebbe essere stata contagiata dal figlio risultato positivo ma asintomatico, a sua volta venuto in contatto per motivi di lavoro con una persona positiva. Anche in questo caso i cari non hanno potuto accompagnare la signora nell'ultimo viaggio a causa della positività del figlio e del fatto che la figlia si trova in Lombardia.

