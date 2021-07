Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BANCHEROVIGO Il polesano Roberto Ghisellini è il nuovo direttore generale di Credito Valtellinese spa. A nominarlo, nei giorni scorsi, è stato il consiglio di amministrazione, in carica dal 2021 al 2023, della banca recentemente entrata a far parte del gruppo bancario Crédit Agricole Italia. Ghisellini, nato a Melara nel 1960, dopo la laurea in Scienze politiche all'Università degli studi di Bologna, è entrato in Cassa di risparmio di...