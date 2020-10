GESTIONE RIFIUTI

ROVIGO Rappresentanze sindacali unitarie di Ecoambiente sul piede di guerra e pronte alle barricate per ottenere una risposta alle proprie richieste. Sembra una bomba a orologeria pronta ed esplodere nella protesta quella annunciata dalle rsu dei lavoratori della società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in Polesine attraverso un comunicato che, già nella forma urlata attraverso lo stampatello maiuscolo e le parole evidenziate in giallo, fa capire lo stato di agitazione. A questo si aggiunge ciò che si afferma nella sostanza, ovvero un chiaro e tondo «adesso basta» alla situazione all'interno dell'azienda.

L'ULTIMATUM

Un ultimatum, insomma, rivolto ai vertici di Ecoambiente che arriva, secondo quanto riportato nel comunicato, dopo mesi di richieste rimaste inascoltate e che le rsu hanno messo nero su bianco specificando tutti i nodi da risolvere e per i quali sono pronti anche a bloccare gli straordinari. «Ormai da mesi e congiuntamente a Cgil, Cisl, Uil e Fiadel scrivono le rsu -, chiediamo che il carico dei lavori più gravosi sia turnato fra i dipendenti, ci sia più rispetto per i lavoratori che, partecipando a una selezione interna per avanzamento di carriera, si vedono scavalcare da altri lavoratori che prima rinunciano e poi fanno la rinuncia alla rinuncia, un caos insomma. Altri lavoratori vengono pescati da una graduatoria, ormai scaduta, per altri avanzamenti di carriera». E ancora «il vestiario che ormai, tra ricorsi e controricorsi tra le aziende affidatarie dell'appalto, mette in pericolo la salute dei dipendenti che devono lavarsi a casa con il pericolo di contaminare tutta la famiglia». Tutte problematiche alle quali, secondo quanto scritto nel comunicato, le rsu hanno cercato di far fronte con delle proposte, dalla richiesta di attivare una commissione per verificare i carichi di lavoro alla carenza di personale affrontata con assunzioni «con il contagocce» ma senza esito.

SPAZI PER IL SINDACATO

Anche la richiesta di allestire una sala permanente per l'attività delle rsu, da anni, è inascoltata.

Elisa Barion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA