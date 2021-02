IL BOLLETTINO

ROVIGO Gennaio si è chiuso con altre 25 positività, portando il totale dei polesani contagiati da inizio epidemia a 9.770 e quelli che lo sono risultati nel corso del mese a ben 1.971. Un mese nel corso del quale è iniziata la lenta ritirata della seconda ondata, tanto che la prevalenza, il numero di casi emersi in rapporto ai tamponi eseguiti, è sceso ieri al 2% dal 7% del primo gennaio, mentre i ricoverati sono ora in tutto 61, 14 in Terapia intensiva a Trecenta, 40 in Area medica e semintensiva sempre a Trecenta e 7 in Malattie infettive a Rovigo rispetto ai 123 di inizio anno, 20 dei quali in Terapia intensiva, il doppio esatto, 80, invece, al quarto piano del San Luca e 12 nell'Area medica Covid di Adria che la scorsa settimana ha chiuso i battenti.

REPARTO COVID CHIUSO

Un provvedimento, quello riguardante l'ospedale di Adria, che ha dato il senso del progressivo e significativo ripresa delle attività ordinarie, che proprio da oggi dovrebbe conoscere un ulteriore incremento con il pieno ritorno delle attività specialistica ambulatoriali.

LE GUARIGIONI

Significativo, nel mese appena trascorso, il numero delle guarigioni: con le 86 registrate ieri, il totale da inizio epidemia raggiunge quota 8.259, oltre il 43% delle quali proprio nel mese di gennaio, ben 3.560. Guarigioni che interessano in modo particolare le case di riposo, dove gli ospiti positivi sono scesi in totale a 72 e gli operatori a 24, meno di un terzo rispetto ai numeri di inizio anno. La differenza a gennaio fra guariti, 3.560, e nuovi contagi, 1.971, ha quindi un bilancio più che confortante: 1.589. Questo fa sì che i polesani attualmente positivi siano 1.140, mentre a inizio anno se ne contavano 2.863.

I DECESSI

Purtroppo, però, pesante è stato anche il tributo di vite di gennaio, con due ulteriori decessi Covid di residenti in Polesine registrati ieri, una 71enne bassopolesana che era in Terapia intensiva e un 87enne sempre del Basso Polesine che era in Area medica al San Luca. Si è spento poi anche un ulteriore paziente della Terapia intensiva, un 76enne residente fuori provincia. Il totale dei decessi Covid in Polesine arriva così a 373, 135 solo nel mese appena trascorso.

LE VACCINAZIONI

Sul fronte vaccini, si continua con le sole seconde dosi per chi ha già ricevuto la prima. Dei 7.490 polesani vaccinati, 3.605 fra ospiti ed operatori della Rsa e 3.885 tra gli operatori sanitari dell'Ulss, del territorio e delle strutture private accreditate, sono arrivati ieri a 5.411 quanti hanno ricevuto la seconda dose completando il percorso per l'immunizzazione. La previsione è di chiudere il giro di seconde inoculazioni in settimana, ripartendo così a vaccinare nuovi soggetti, a cominciare dalla fetta di operatori sanitari che ancora sono rimasti tagliati fuori, proprio a causa delle carenze di dosi dovute alle difficoltà delle aziende produttrici di dare risposta alla richiesta internazionale.

