INFANZIA

ROVIGO I più piccoli, probabilmente, hanno affrontato i problemi più grandi durante questo periodo in cui le vite di tutti sono state sconvolte. Limitazioni tanto più pesanti quanto meno si riusciva a capirne il perché, come è accaduto ai bambini che si sono improvvisamente ritrovati senza più amici e in molti casi lontani anche dagli affetti più cari, senza svaghi esterni, fuori da ogni routine e confinati in casa come se fossero finiti in punizione, ma senza alcuna colpa. A questo si aggiunge il fatto che ora per molti genitori, con la ripresa delle normali attività lavorative, sono sorte anche problematiche organizzative.

GENITORI

Un simile quadro, unito a una situazione epidemica che almeno apparentemente, sembra invitare a una maggior fiducia nell'allentamento delle residue limitazioni, ha portato un gruppo di genitori a scrivere al sindaco Edoardo Gaffeo e ai componenti della sua Giunta competenti per materia, nonché al presidente dell'Accademia dei Concordi Giovanni Boniolo, per spronarli a riaprire gli spazi per i più piccoli, fornendo loro anche dei suggerimenti operativi.

LA LETTERA

«Ormai da quasi tre mesi bambini e ragazzi sono costretti a casa lontani dalla scuola, dagli amici, dai luoghi aggregativi e a distanza di sicurezza anche dagli affetti più cari, come i nonni. A tutt'oggi a Rovigo risultano chiusi i pochi spazi a loro dedicati, quali ad esempio il Multispazio, la sezione dell'Accademia dei Concordi dedicata ai più piccoli e agli adolescenti, e tutte le aree verdi recintate. Come genitori denunciamo l'insostenibilità di questa situazione, cercando di proporre all'amministrazione modalità di gestione specifiche che ci sembrano praticabili nella tutela delle norme e attingendo a risorse sociali quali volontariato e associazionismo».

LE PROPOSTE

Per l'apertura del Multispazio i genitori propongono: «Pianificazione oraria attraverso un accesso regolamentato da appuntamenti presi on-line mediante il sito; utilizzo del cortile per attività con piccoli gruppi di bambini rispettando il contingentamento e la distanza sociale; estensione dell'apertura sia al mattino che al pomeriggio per consentire una maggiore possibilità di accesso in un piccolo numero per volta; coinvolgimento di volontari per controllare e contingentare gli accessi».

AREE VERDI

Per la riapertura dei parchi, invece, i circa trenta firmatari della lettera suggeriscono: «Scansione oraria differenziata per diverse categorie di popolazione per ridurre i rischi di contagio, ad esempio al mattino gli anziani, al pomeriggio i bambini; pianificazione oraria attraverso un accesso regolamentato da appuntamenti presi on-line mediante numero apposito; apertura con orario continuato dal mattino presto all'imbrunire per consentire una maggiore possibilità di accesso in un piccolo numero per volta; coinvolgimento di volontari per controllare e contingentare gli accessi».

Elisa Barion

