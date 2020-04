COMMERCIO

Gelaterie e pizzerie al taglio costrette a fare i conti con la voglia di uscire dei rodigini e la confusione creata dall'ultima ordinanza regionale. Il provvedimento della giunta di Luca Zaia, infatti, ha consentito il take away per alcuni esercizi commerciali veneti, creando però parecchio caos riguardo agli spostamenti delle persone sul territorio. Nonostante questo, però, alcune attività in questi primi due giorni si sono rimboccate le maniche e hanno cercato di superare la crisi economica scaturita dall'emergenza Covid riaffacciandosi sul mercato, aprendo la serranda quel tanto che basta per tornare a disposizione dei propri clienti.

Con queste prime giornate di caldo primaverile, ai rodigini è stato finora concesso di rinfrescarsi fuori di casa solo per andare a comprarsi un gelato. Uno dei primi gelatai che ha rialzato la serranda già nel pomeriggio di venerdì è stato il Fantasy in via Zanella, come racconta Mara Veronese: «Sta andando bene, solo questa mattina (ieri per chi legge, ndr) abbiamo avuto 18 o 20 clienti. Non abbiamo mai dovuto dire di aspettare fuori o sollecitare l'uso di mascherine e guanti, solo in una occasione una persona ha capito da sola che c'era già un altro clienti e che avrebbe dovuto aspettare il proprio turno. Vendiamo solo vaschette da portare a casa, oltre a qualche coppetta gelato da consumare solo a casa».

IL CONO CONTESO

La questione del gelato da passeggio, infatti, aveva portato alcuni ieri mattina proprio ad acquistarlo e gustarselo tornando a casa a piedi, finché Zaia, nel tradizionale punto stampa quotidiano, non ha spiegato che in realtà l'ordinanza va interpretata in maniera differente. Al di là di questo aspetto, le cose sono andate bene anche per il Godot in via Piva, come ha spiegato il titolare Elio Palmieri: «Riceviamo le telefonate con gli ordini e vengono a ritirare qui da noi la vaschetta già pronta. Un po' di risposta dal pubblico l'abbiamo vista». Verso sera, invece, hanno cominciato ad aprire al pubblico (sempre e solo per il ritiro degli ordini ricevuti via telefono o via internet) le pizzerie al taglio.

In via Levico al Sagittario, locale gestito da Remigio e Marisa, intorno alle 17 avevano già molti cartoni di pizze pronti per essere consegnati: «Possono venire solo a ritirare. Alcuni, passando, ci vedono aperti, ma solo perché c'è molto caldo all'interno e non possono ordinare sul momento. Siamo aperti dal 20 marzo solo per le consegne a domicilio, ma da ieri facciamo anche la consegna a mano. Ad esempio, una signora, dopo avere sentito dell'ordinanza, ci ha detto che sarebbe venuta a prendersi la pizza qui da noi per fare due passi».

SOLUZIONI DIVERSE

In pieno centro storico, in piazza Garibaldi, c'è invece Matteo di Non solo pizza, che per tutto questo periodo ha tenuto aperto per effettuare le consegne di persona, ma che ora invita i clienti ad andare a ritirare quanto ordinato direttamente nella sua bottega: «Sta andando come l'altra settimana, però non sono più io che vado da loro, ma viceversa. La gente si era abituata alle consegne a casa. In questo periodo si è lavoricchiato, per quanto mi riguarda siamo riusciti solo a coprire le spese vive».

Già a partire da oggi bisognerà capire dalla Regione come si dovranno comportare le forze dell'ordine nella gestione di questi spostamenti. A circa una settimana dalla fine del lockdown, infatti, Zaia ha emesso una ordinanza che ha dato ad alcuni l'illusione di potere uscire di casa, dando come motivazione la necessità di andare in uno di questi esercizi, ma che nella realtà delle cose non funziona proprio così.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA