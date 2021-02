RESIDENZE PROTETTE

ADRIA Il Centro Servizi Anziani di Adria apre le sue porte ai familiari. La struttura di riviera Sant'Andrea promuove l'iniziativa Per San Valentino... a un metro dal cuore. Dei gazebo in legno sono stati allestiti all'interno dell'auditorium Pertini, struttura annessa al Csa, ma con entrata autonoma da via Filippo Corridoni, per permettere ai familiari degli ospiti di incontrare i loro cari. Si era partiti per costruire anche al Csa il tradizionale tunnel degli abbracci ma poi in corso d'opera si è cambiata rotta. Se lungo il tunnel familiari e ospiti sono di solito costretti a incontrarsi restando in piedi, qui invece, divisi da una specie di divisorio, potranno colloquiare comodamente seduti e al caldo. Le strutture in legno, una volta conclusa l'emergenza, potranno poi essere utilizzate in giardino. Usando adeguate protezioni potranno anche abbracciarsi.

L'INAUGURAZIONE

L'iniziativa sarà presentata oggi alle 10.30. L'introduzione sarà affidata a Monica Stefani con la lettura di alcuni brani. Le letture saranno accompagnate da alcuni brani musicali, in ricordo degli ospiti della struttura deceduti durante il periodo pandemico. Interverranno il sindaco di Adria Omar Barbierato, il direttore del Distretto 2 dell'Ulss 5 Polesana Maria Chiara Paparella, il direttore del Csa Paola Spinello e il presidente del Csa Simone Mori. Presenzieranno i referenti dell'emergenza Covid, le Rsu, l'assessore con delega al Csa Sandra Moda e il presidente di Croce Verde Adria Antonio Sturaro.

VERONESE CONTRO MOSCA

A Papozze invece è tempo di esposti. Il consigliere di minoranza Piermarino Veronese ha presentato un esposto ai carabinieri contro il sindaco Pierluigi Mosca, e ha scritto anche al Prefetto, denunciando il fatto che il primo cittadino non avrebbe ottemperato alla normativa che prevede la convocazione di un consiglio comunale straordinario entro 20 giorni dalla richiesta di un terzo dei consiglieri. Al centro della richiesta la situazione dell'interno dell' Opera Pia Bottoni. «Ad oggi - scrive Veronese nell'esposto - vi sono decine di morti per Covid 19 all'interno della casa di riposo. Decine tra operatori sanitari ed infermieri hanno contratto il virus».

«VACCINATI A QUALE TITOLO?»

Secondo Veronese la situazione sarebbe stata affrontata con leggerezza mentre il sindaco avrebbe tenuto, a suo dire, un comportamento disinvolto ed autoritario, per nulla rispettoso della legge. «A Papozze inoltre - prosegue Veronese - tutti i dipendenti comunali, su invito del sindaco sono stati vaccinati, non rispettando le priorità per insegnanti e Forze dell'ordine. Intendo segnalare poi che dopo l'inizio delle vaccinazioni anti Covid 19 in casa di riposo anche il presidente Diego Guolo è stato vaccinato. Le mie conoscenze mi portano a non catalogarlo tra le categorie sanitarie, professionali, tecniche ed amministrative che avevano titolo prioritario. Si potrebbe pensare che il Guolo possa appartenere alla qualifica amministrativa. Non è così, però».

Guido Fraccon.

