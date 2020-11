GAVELLO

La positività al tampone di una insegnante della Scuola primaria ha imposto lo stop alle lezioni per alcune classi. Interessati gli studenti delle classi 3a, 4a e 5a, che si sono visti sospendere l'attività didattica, anche se solo con intento preventivo in attesa di conferma. Ne informa la comunità il sindaco Diego Girotto, avvisato dalla dirigente scolastica. «Al momento sono in corso gli ulteriori accertamenti che confermino o meno il risultato spiega il primo cittadino -. Per questa ragione, a scopo precauzionale, è sospesa l'attività didattica in presenza per le classi interessate della primaria. Continueranno invece in presenza le attività delle prime due classi oltre a quelle della scuola per l'infanzia e della secondaria. Stiamo lavorando per allestire l'ex ambulatorio del dottor Crivellin, con accesso da piazza XX Settembre, come eventuale punto Covid nel quale eseguire, se necessario, i tamponi agli alunni delle tre classi ed e al personale. L'ambiente sarà poi sanificato. A tutti estendo la raccomandazione di mantenere la calma e di seguire le istruzioni che ci vengono date. Sarà mia cura tenervi aggiornati».

