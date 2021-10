Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GAVELLO - CRESPINOAddestramento in uno scenario di rischio idrogeologico per i volontari di protezione civile di Gavello e Crespino. Nell'esercitazione che si è svolta nella adiacenze del magazzino comunale di via Gramsci è stato ricreato uno scenario di emergenza che ha richiesto l'impiego della motopompa e delle diverse attrezzature in dotazione. Vi hanno partecipato i volontari del Gruppo di Gavello e dell'associazione Alta di Crespino,...