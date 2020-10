GAVELLO

Approvato dal consiglio comunale il regolamento per la disciplina della Tari, la tassa per il finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il sindaco Diego Girotto ha illustrato i punti di maggiore interesse, ricordando i vincoli all'azione amministrativa posti da Arera, l'Autorità per la regolazione dell'energia, le reti e l'ambiente, secondo l'applicazione del principio Chi inquina paga.

AL VIA DAL 2021

Nei 42 articoli del regolamento che entrerà in vigore col nuovo anno, sono fissati la classificazione dei rifiuti, le categorie delle utenze, i termini di svolgimento del servizio, le eventuali esclusioni, riduzioni e agevolazioni di carattere sociale, la base imponibile e i criteri per la determinazione dell'imposta. Non ultimo, gli accertamenti e le sanzioni per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione.

TRE RATE ALL'ANNO

I versamenti andranno effettuati in tre rate il 16 dei mesi di aprile e luglio e il 2 dicembre, fatta salva la possibilità per il Comune di disporre il differimento dei termini. Gli importi delle prime due rate sono a titolo di acconto, calcolati sulla scorta del piano tariffario dell'anno precedente. A saldo la rata di dicembre con eventuale conguaglio di quanto già versato. Consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 aprile sui modelli preventivamente compilati. Prevista, per le utenze non domestiche, la comunicazione dei versamenti anche con sola posta certificata. Dubbioso sul compostaggio in centro abitato, il consigliere Claudio Zagato ha chiesto maggiore disponibilità per le situazioni di difficoltà, mentre Serena Spadon ha ricordato che le tariffe vanno inviate all'ente d'ambito.

M.Ten.

