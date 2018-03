Garbo: «La privatizzazione non cambierà nulla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«L'azienda non verrà chiusa. Si mettono in vendita le quote di partecipazione, l'azienda e il personale non risentono del fatto che cambi proprietà, semplicemente non viene più detenuta dal Comune». L'assessore al Bilancio della Giunta Bergamin Susanna Garbo, oggi vicesindaco, durante la seduta dl Consiglio dell'11 luglio scorso spiegava così la cessione di Onoranze funebri ai privati. «I lavoratori non sono a rischio - spiegava - Non si sta mettendo a rischio il futuro lavorativo delle dodici persone che sono dipendenti dell'azienda....