TURISMO

ROVIGO Al mare in corriera. Torna anche quest'anno l'iniziativa già proposta in passato dalla Garbellini, la storica azienda di trasporto polesana, dell'omonima famiglia, con sede a Rovigo, in via della Scienza, del pacchetto corriera più spiaggia, per ora nelle giornate di martedì e venerdì. Un segno di ritorno alla normalità che può dare ulteriore ossigeno al turismo locale, pesantemente piegato dalla pandemia. Andata e ritorno, più ombrellone e lettino o sdraio, hanno un prezzo che varia in base alla distanza chilometrica, dai 28 ai 16 euro.

META FUORI PROVINCIA

Unico neo? Che le corse, che partono dalla piazza del municipio di Castelmassa alle 7, facendo tappa alla stazione autobus di Badia alle 7.30, alla stazione autobus di Lendinara alle 7.45, alla stazione delle corriere di Rovigo alle 8 e alla stazione di Adria alle 8.30, con ritorno alle 18, approdano a un bagno di Sottomarina, appositamente convenzionato.

Quindi, in una logica prettamente autarchica, non sulla costa polesana, ma su quella veneziana, in una stagione balneare che risente delle limitazioni degli arrivi internazionali e che quindi punta tutto al turismo locale. Ovviamente si tratta di un servizio che la Garbellini, che ha fatto investimenti importanti proprio a Sottomarina, esegue in una logica imprenditoriale autonoma. Un servizio di trasporto commerciale che ha ricevuto l'avallo della Provincia, come già in passato. Il biglietto si acquista direttamente a bordo, ma quest'anno è obbligatoria la prenotazione.

ANNO COMPLICATO

Certamente non un anno facile per una realtà come la Garbellini, attiva dal 1958, che opera come vettore nel servizio di trasporto pubblico locale così come in quello turistico.

Esattamente un anno fa, fra l'altro, ha compiuto un imponente investimento da 2 milioni di euro acquistando sette nuovi pullman e assumendo una trentina di autisti per aprire due hub su Bologna e Monaco di Baviera, con le tratte Bologna-Nizza, Bologna-Zurigo, Bologna-Monaco-Malpensa, Monaco-Sirmione e Bologna-Vienna, appoggiandosi alla piattaforma Flixbus. La previsione era di coprire un milione di chilometri in tre anni, ma il 2020 ha riservato un imprevisto epocale. La Garbellini si era lanciata nel trasporto internazionale già nel 2018 sulle linee Bologna-Praga, Rimini-Ginevra e Milano-Friburgo. A marzo dello scorso anno è stata costituita la Garbellini Sro con sede a Praga per le tratte internazionali.

LA STORIA

Un'azienda che ha davvero fatto tanta strada, non solo metaforicamente. La prima svolta, negli anni Novanta, con il primo grande balzo in avanti dell'azienda, favorito dalla crisi della Polesine Bus, con l'acquisto di circa un terzo dei chilometri del trasporto pubblico locale della provincia di Rovigo, poi lo sbarco nel trasporto pubblico locale di Novara e nel 2005 di quello scolastico a Ferrara acquisendo la Mangherini, nel 2007 ha acquistato un ramo d'azienda della Zani di Sottomarina allargandosi ulteriormente al turismo su strada, mentre nel 2011 è subentrata alla Spt di Como conquistando prima la Brianza, con tre nuovi depositi, poi anche l'Oltrepò Pavese e la Lomellina. Ma il cuore pulsante resta sempre il Polesine.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA