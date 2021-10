Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIROVIGO Sono ore di apprensione in provincia per l'obbligo del Green pass anche per i trasporti pubblici e di merci. Alla difficoltà di trovare autisti che grava sul settore, si potrebbe aggiungere il numero di sospensioni dei lavoratori no pass. Se l'astensione, a partire da domani, dovesse raggiungere il temuto 15%, a rischio potrebbero essere alcune corse di collegamento tra le province confinanti o all'interno della stessa...